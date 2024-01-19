Жирков считает, что в «Зените» слишком много бразильских футболистов

По его мнению, сине-бело-голубые могли набрать в команду молодых российских игроков. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил РИА Новости, что «Зенит» делает большую ставку на бразильских футболистов.
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