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Закон, порядок, государство

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В Якутске полицейские продолжают вести профилактическую работу по предупреждению IT-преступлений

Полицейские МУ МВД России «Якутское» продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение количества хищений, совершаемых дистанционным путем с помощью телефонных звонков и интернета.

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