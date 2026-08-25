Вместо прыжков — танцы на льду: какой путь выбрала Надежда Пескова

21 августа 2026 года Надежде Песковой исполнилось 12 лет. В публикациях к её дню рождения появилась не только семейная тема: стало известно о конкретном повороте в спортивном пути дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.
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