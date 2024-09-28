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Закон и Порядок

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  • irina
    это он то  объеденил ??? это его  использовали по полной, а пинд осы  со всеми кто против РоссииБлестящая диплома...
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    однако, дипломат не плохой раз смог объеденить европу и америку против России. Хитрый, умный и опыт артиста помогает ...Блестящая диплома...
  • Модест
    Получается, что интересы наших буржуйцев важнее интересов народа, а партия буржуйцев эти интересы ревностно охраняет,...Элиты Абхазии исп...

«Занимаетесь д@рьмом! Ты был на фронте хоть раз?»: Геннадий Зюганов наехал на журналиста, спросившего о проститутке в кабинете депутата-коммуниста

«Занимаетесь д@рьмом! Ты был на фронте хоть раз?»: Геннадий Зюганов наехал на журналиста, спросившего о проститутке в кабинете депутата-коммуниста

Появление видео с якобы депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфёновым, якобы занимающимся плотскими утехами с проституткой прямо в своём кабинете, может стать новой вехой в развитии Нижней Палаты Парламента, ещё ни разу не видевшей в своих стенах подобного непотребства.

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