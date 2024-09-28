«Занимаетесь д@рьмом! Ты был на фронте хоть раз?»: Геннадий Зюганов наехал на журналиста, спросившего о проститутке в кабинете депутата-коммуниста

Появление видео с якобы депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфёновым, якобы занимающимся плотскими утехами с проституткой прямо в своём кабинете, может стать новой вехой в развитии Нижней Палаты Парламента, ещё ни разу не видевшей в своих стенах подобного непотребства.
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