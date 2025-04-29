«Звезда-зомби» на краю Галактики: что мы знаем об опаснейшем магнетаре SGR 0501+4516 Ирина ВальковаНа окраине Млечного Пути, в направлении созвездия Лебедя, астрономы наблюдают космическое чудовище — магнетар SGR 0501+4516.
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