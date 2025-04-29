НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    У Лукашенко свои задачи, не менее важные. Не надо раздирать наши страны!Война нервов: уль...
  • Геннадий Бережнов
    Запад получил серьёзное предупреждение и +200 тыс. воинов, да ещё каких, могут привести к быстрому завершению СВО и к...Война нервов: уль...
  • sobering
    "... а не было ли это частью более крупного сценария?" ------   Конечно. Да ещё какого. Центр концентрации Евро-Атлан...Загадочный блэкау...

«Звезда-зомби» на краю Галактики: что мы знаем об опаснейшем магнетаре SGR 0501+4516

«Звезда-зомби» на краю Галактики: что мы знаем об опаснейшем магнетаре SGR 0501+4516

«Звезда-зомби» на краю Галактики: что мы знаем об опаснейшем магнетаре SGR 0501+4516 Ирина ВальковаНа окраине Млечного Пути, в направлении созвездия Лебедя, астрономы наблюдают космическое чудовище — магнетар SGR 0501+4516.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх