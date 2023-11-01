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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Датамайнеры показали все скины, которые появтся в Apex Legends до конца этого года...

Датамайнеры показали все скины, которые появтся в Apex Legends до конца этого года...

Датамайнеры показали все скины, которые появтся в Apex Legends до конца этого годаС выходом 19-го сезона Apex Legends в файлах игры стали доступны новые зашифрованые материалы, мимо которых, конечно же, не могли пройти датамайнеры.

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