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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА займет место в топ-3 Запада, считает Крикунов: «Второй сезон Ларионова – они будут сильнее, чем в прошлом чемпионате»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления СКА в предстоящем сезоне КХЛ .

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