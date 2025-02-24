«Республиканская администрация узрела настоящее лицо просроченного». США призвали Украину отказаться от резолюции против России

Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в Организации объединённых наций Дороти Ши заявила, что США призвали Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции в пользу американского нейтрального документа.
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