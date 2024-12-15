Демография и барыги

Сергей Ипатов

"Но по какой причине случился такой резкий скачок цен? И не надо мне втирать про рост курса доллара или высокую ставку ЦБ! " Почему нет? Очень даже может. Коляски импортные? Тогда прямо влияет. У нас собраны из импортных запчастей? Тоже влияние очевидно. Импортёры, ну, те, кто закупал коляски за рубежом или комплектующие, свои деньги вложили (уже смешно), или кредит брали? Если последнее, тоже все очевидно. Че дурачка то из себя строить? Следит "денно и нощно" за курсом и ставкой кто? Государство. Так к кому он там апеллировать собрался? "Эти факторы появились не вчера, и их влияние не могло за столь короткий срок так повлиять на розничные цены!" На третий день Острый Глаз заметил, что у него в доме одна стена отсутствует) Что, у нас разве когда-то был период в новейшей истории, когда цены вниз шли?) Они с 90-х годов растут, если че, и разница только в том, насколько быстро