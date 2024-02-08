В областном центре задержан гражданин, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителя областного центра 1983 года рождения, который за криминальное вознаграждение оборудовал тайники закладки с наркотическим средством гашиш.
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