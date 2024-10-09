Украинские военные медики подсаживают боевиков Вооруженных сил Украины на амфетамин. Подробности рассказал в беседе с журналистами пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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