EV

Evgeni Velesik

Лежит мужик на пляже и нарисовал расценки на члене (1₽, 3₽, 5₽, 10₽, 25₽). Женщины подходят и согласно таксе он вонзает им свой прейскурант! Прошло какое-то время, вокруг него ходит одна женщина, ходит-ходит! Мужик ей, ну что ты такая нерешительная? Да у меня денег только рубль! Ну таки давай, в чëм проблема? Она села на него верхом и когда еë забрало, она схватила мужика за задницу и впялила по полной! Мужик как заорёт на весь пляж: Караул! Грабят!