iXBT.com

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Флагманский процессор AMD для рабочих станций Threadripper PRO 5995WX характеризуется AMD как «неразгоняемый», но если вооружиться правильной материнской платой на чипсете WRX80, то разогнать CPU получится.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх