Разогнанный до 5,15 ГГц 64-ядерный процессор AMD Threadripper 5995WX установил мировой рекорд многопоточной производительности

Флагманский процессор AMD для рабочих станций Threadripper PRO 5995WX характеризуется AMD как «неразгоняемый», но если вооружиться правильной материнской платой на чипсете WRX80, то разогнать CPU получится.
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