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Седьмой месяц роста: итоги продаж новых мотоциклов в августе 2026 года

Рост продолжается: в России в августе 2026 года продали более 6 тысяч новых мотоциклов. По данным агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на АО «ППК»), в августе 2026 года в России реализовали 6 165 новых мотоциклов — это на 6,7 % больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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