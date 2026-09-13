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FiNE NEWS

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Сценарист раскрыл первые подробности нового фильма о Джеймсе Бонде

Работа над новым фильмом о легендарном агенте 007 вышла на новый этап: сценарист Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки», завершил первый вариант сценария для 26-й части франшизы.

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