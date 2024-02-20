Транспортное обслуживание населения ЯНАО приведут к единому стандарту

В Ямало-Ненецком автономном округе введут единый стандарт транспортного обслуживания населения. Об этом рассказал начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.
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