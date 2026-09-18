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Происшествия

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двоих детей

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двоих детей

Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих жителей города Калининска, среди которых двое детей, по признакам преступления, предусмотренного ч.

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