В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины и двоих детей

Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих жителей города Калининска, среди которых двое детей, по признакам преступления, предусмотренного ч.
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