«Счастливый час»: что происходит с мозгом, когда человек выпивает в веселой компании

Ученые из Техасского университета выяснили, как наличие компании влияет на желание выпить. Эксперты уверены, что существует так называемый «счастливый час»: когда человек употребляет спиртное в обществе, то настроение поднимается, он становится более разговорчивым и веселым.
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