Электросамокатчик сбил женщину на тротуаре в Калуге

В понедельник вечером в Калуге произошло ДТП с участием водителя СИМ. По данным полиции, 21 октября в 19 часов 20 минут в районе дома № 37а по улице Ленина 27-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару.
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