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Парламентская газета

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Мигрантам упростят регистрацию для покупки российских сим-карт

Мигрантам упростят регистрацию для покупки российских сим-карт

В Правительстве предложили сократить длинный клиентский путь для иностранцев и лиц без гражданства, желающих оформить российские сим-карты, и упростить порядок их регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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