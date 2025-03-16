Мигрантам упростят регистрацию для покупки российских сим-карт

В Правительстве предложили сократить длинный клиентский путь для иностранцев и лиц без гражданства, желающих оформить российские сим-карты, и упростить порядок их регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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