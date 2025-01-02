Глава киевского режима Владимир Зеленский совершенно не владеет ситуацией на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя 20-минутное новогодние обращение Зеленского к согражданам.
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