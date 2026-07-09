НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

2027 елда Россиядә пенсияләрнең барлык төрләре дә артачак

2027 елда Россиядә пенсияләрнең барлык төрләре дә артачак

2027 елда Россиядә пенсияләрнең барлык төрләре артачак, әмма түләү сроклары һәм механизмнары илдәге актуаль икътисади вазгыятьне исәпкә алып билгеләнәчәк, дип хәбәр итте РИА Новостига Плеханов исемендәге университетның «Кеше ресурслары белән идарә итү» сәүдә-сәнәгать палатасы база кафедрасы доценты Людмила Иванова-Швец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии