2027 елда Россиядә пенсияләрнең барлык төрләре дә артачак

2027 елда Россиядә пенсияләрнең барлык төрләре артачак, әмма түләү сроклары һәм механизмнары илдәге актуаль икътисади вазгыятьне исәпкә алып билгеләнәчәк, дип хәбәр итте РИА Новостига Плеханов исемендәге университетның «Кеше ресурслары белән идарә итү» сәүдә-сәнәгать палатасы база кафедрасы доценты Людмила Иванова-Швец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии