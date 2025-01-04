Рейтинг лучших красных, белых и игристых вин Крыма: итоги 2024 года

Красные, белые и игристые вина Крыма вошли в рейтинг лучших по версии Роскачества. Среди производителей, чью продукцию отметили эксперты, – как бренды с многолетней историей, так и недавно созданные предприятия.
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