Гроза в Твери затопила улицы и повалила деревья

Сильная гроза в Твери повалила деревья, затопила улицы и подтопила автомобили. На проспекте Победы премиальные иномарки оказались под водой, а на Мигаловской набережной ураган повредил автомобили и выбил стекла зданий.
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