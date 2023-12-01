Продукцию уральских металлургов можно будет заказать в мобильном приложении

Магнитогорский металлургический комбинат запускает мобильное приложение «ММК Маркет». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в апреле 2021 года начал работу корпоративный маркетплейс ПАО «ММК» – современный и удобный сервис для покупки и оформления доставки продукции ММК, позволивший значительно увеличить долю онлайн-продаж компании и сократить путь от производителя до конечного потребителя.