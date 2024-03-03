WP: солдаты ВСУ рассказали о панике и хаосе при отходе из Авдеевки

17 февраля официально стало известно о выходе ВСУ из Авдеевки. После случившегося корреспонденты издания The Washington Post взяли интервью у нескольких украинских боевиков и узнали правду о ситуации на Авдеевском направлении.
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