Кадыров рассказал, что для Зеленского в Чечне готовят «яму» для перевоспитания

Ну что? Опять на любимого конька уселся? Иудеи , теперь уже и исламисты в ход пошли ? Когда уже успокоитесь ? Все темы выворачиваете на религию и национальности... Что за ограниченность мышления ? Речь о конкретных людях , при чем здесь национальность? Кто следующий? Может, корейцы?

лл

лина любимцева

Ага...Зелька будет ждать, пока его в яму посадят... ПРИ ТАКИХ ДЕНЬЖИЩАХ!! Он столько уже наворовал на поставках оружия и денег на Украину, да он КАК ДРАПАНЕТ, а то и "погибнет", сменив рожу на другую после операции. И будет жить припеваючи. Даже на наркоту ему хватит по гроб-жизни!! Вонючка жЫдовская...