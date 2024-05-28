Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе беседы с журналистами рассказал, что бы он хотел сделать с нелегитимным Владимиром Зеленским, который узурпировал власть у себя в стране.
Кадыров рассказал, что для Зеленского в Чечне готовят «яму» для перевоспитания
Комментарии
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Балу -
но есть нюансы...)))
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2 час.
Ирина Назарова
Ну что? Опять на любимого конька уселся? Иудеи , теперь уже и исламисты в ход пошли ? Когда уже успокоитесь ? Все темы выворачиваете на религию и национальности... Что за ограниченность мышления ? Речь о конкретных людях , при чем здесь национальность? Кто следующий? Может, корейцы?
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1 час.
лл
лина любимцева
Ага...Зелька будет ждать, пока его в яму посадят... ПРИ ТАКИХ ДЕНЬЖИЩАХ!! Он столько уже наворовал на поставках оружия и денег на Украину, да он КАК ДРАПАНЕТ, а то и "погибнет", сменив рожу на другую после операции. И будет жить припеваючи. Даже на наркоту ему хватит по гроб-жизни!! Вонючка жЫдовская...
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31 мин.
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