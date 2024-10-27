Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Кстати, к сведению сионистов - арабы  были одним из первых народов  Ближнего Востока, принявшими  христианство в  нач...Нападение Израиля...
  • Владимир Алтайцев
    что  за религия  такая  - идуизм? Есть иудаизм.Нападение Израиля...
  • Искандер
    Вова, какая на поц "юдофобия бушует"? Термин "антисемитизм" (неприятие талмудического иудаизма) ввёл в 18м веке филос...Нападение Израиля...

Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Интересная жизнь с Vera Star На днях в сети появилась информация, что сбежавшие в 2022 году юморист Максим Галкин* и его пожилая жена Алла Пугачева недавно предприняли попытку через своих помощников вывезти из России антиквариат и прочие ценности на общую сумму 20 млн долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх