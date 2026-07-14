Врачи назвали обследования, которые стоит проходить после 30 лет

Профилактический чекап после 30 лет стоит начинать с терапевта, чтобы не пропустить ранние признаки сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваний, рассказали врачи в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
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