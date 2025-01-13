«Мы сумеем адаптироваться»: экономист объяснил, как Россия будет противодействовать новым санкциям

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал введение новых санкций США против российского энергетического сектора, в результате которых в санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».