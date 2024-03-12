«В РЖД было надёжнее!» Vgudok и железнодорожники выяснили, стоит ли оставлять ремонт локомотивов в частных руках или вернуть монополии

«Восток сегодня стоит, на ЗСЖД каждый пытается пропихнуть свои поезда. Кто же будет ссориться с РЖД и давать вам сейчас авторизованный комментарий про проблемы с тягой на железной дороге?!» — искренне удивился представитель одной из крупных операторских компаний в ответ на просьбу Vgudok рассказать о ситуации с наличием/отсутствием локомотивов и бригад на сети РЖД и проблемах с ремонтом.