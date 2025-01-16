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Царьград

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Три дрона сбиты над Тамбовской областью: повреждена крыша дома

Три дрона сбиты над Тамбовской областью: повреждена крыша дома

В Тамбовской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Осколки одного из них повредили крышу частного дома вблизи села Кузьмино-Гать и города Котовск.

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