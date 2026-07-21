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Джонатан Куминга рассчитывает на зарплату в 20 млн долларов

По информации инсайдера Йована Бухи, «Лейкерс» могли предложить свободному агенту Джонанату Куминге двухлетний контракт на сумму 20 миллионов долларов, но это было гораздо меньше того, на что рассчитывал форвард.

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