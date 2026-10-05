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Тайна последнего удара Екатерины II: сорванное обручение внучки и смерть императрицы

Тайна последнего удара Екатерины II: сорванное обручение внучки и смерть императрицы

Существует расхожее представление, будто смерть Екатерины II стала прямым следствием нервного потрясения, пережитого ею из-за неудавшегося обручения любимой внучки Александры Павловны со шведским королём.

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