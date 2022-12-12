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Нужно ли пить ферменты, если кажется, что пища плохо переваривается

Нужно ли пить ферменты, если кажется, что пища плохо переваривается

В издательстве АСТ вышла книга врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова «Желудочные войны». Она написана для простых людей, либо страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, либо желающих избежать их в будущем, либо стремящихся помочь близким.

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