Эксперт предположил, что встреча Путина и Белоусова носила деловой характер

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со Zvezdanews предположил, что в ходе встречи, которую провели Владимир Путин и Андрей Белоусов в День ВМФ, шел деловой и конструктивный разговор, обсуждались стоящие перед Вооруженными силами задачи.