Эксперт предположил, что встреча Путина и Белоусова носила деловой характер

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со Zvezdanews предположил, что в ходе встречи, которую провели Владимир Путин и Андрей Белоусов в День ВМФ, шел деловой и конструктивный разговор, обсуждались стоящие перед Вооруженными силами задачи.
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