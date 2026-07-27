Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт предположил, что встреча Путина и Белоусова носила деловой характер

Эксперт предположил, что встреча Путина и Белоусова носила деловой характер

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе со Zvezdanews предположил, что в ходе встречи, которую провели Владимир Путин и Андрей Белоусов в День ВМФ, шел деловой и конструктивный разговор, обсуждались стоящие перед Вооруженными силами задачи.

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