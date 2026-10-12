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МОСИНФОРМ

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Пересадки на метро и наземный транспорт улучшили на станции Волоколамская МЦД-2

Пересадки на метро и наземный транспорт улучшили на станции Волоколамская МЦД-2

Благодаря проекту, реализованному совместно с Департаментом капитального ремонта Москвы, пассажирам стало удобнее пересаживаться на метро и наземный транспорт, а пешеходные маршруты вокруг станции стали комфортнее и безопаснее.

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