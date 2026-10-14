В аэропорту Еревана из камеры хранения пропали $30 тысяч

Пассажир, сдавший около года назад в камеру хранения ереванского аэропорта «Звартноц» подлежавшие декларированию деньги, недавно обнаружил, что почти все купюры из $30 тыс.
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