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Царьград

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Вице-спикер Чернышов сообщил о важности свидетельства о рождении

Вице-спикер Чернышов сообщил о важности свидетельства о рождении

Вице-спикер Борис Чернышов отметил, что свидетельство о рождении необходимо для наследства и пенсий. Документ подтверждает родственные связи и устраняет расхождения в документации при изменении фамилии и других данных.

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