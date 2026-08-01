Вице-спикер Чернышов сообщил о важности свидетельства о рождении

Вице-спикер Борис Чернышов отметил, что свидетельство о рождении необходимо для наследства и пенсий. Документ подтверждает родственные связи и устраняет расхождения в документации при изменении фамилии и других данных.
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