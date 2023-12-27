Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт: «В некоторых городах России довольно холодно, и поначалу меня это шокировало»

Каракурт выступает за «Локомотив» из Калининграда. «Россия для меня – удивительное приключение. Мощная поддержка болельщиков «Локомотива», невероятная дружеская атмосфера, когда мы играем домашние матчи… Болельщики оказались очень приветливыми, благодаря им я почувствовала себя здесь как дома.