Якутянка подарила Леониду Якубовичу рыбные деликатесы

Участница «Поле чудес» рассказала ведущему, чем угощают гостей в Якутии на Новый год.Перед Новым годом жительнице Якутии Марианне Аммосовой посчастливилось стать участницей праздничного выпуска передачи «Поле чудес».
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