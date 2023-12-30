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Царьград

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  • Silver Kont
    Правильно, провести разъяснительные беседы, как раньше - пидарасов мордами в асфальт, невзирая на погоду, передержка ...Мигранты отменяют...
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    пора со львова сделать захудалый хутор...Нужен не массиров...

Якутянка подарила Леониду Якубовичу рыбные деликатесы

Якутянка подарила Леониду Якубовичу рыбные деликатесы

Участница «Поле чудес» рассказала ведущему, чем угощают гостей в Якутии на Новый год.Перед Новым годом жительнице Якутии Марианне Аммосовой посчастливилось стать участницей праздничного выпуска передачи «Поле чудес».

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