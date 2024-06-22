Олимпийский чемпион Гил Робертс дисквалифицирован на восемь лет за повторное применение допинга

Робертс является чемпионом Олимпиады-2016 в эстафете, чемпионом мира в помещении 2012 года. В сентябре 2023 года спортсмен сдал допинг-тест, который оказался положительным на ряд запрещенных веществ, в том числе остарин и лигандрол.