Юлианна Караулова жестко ответила на слова Татьяны Брухуновой

Не утихают обсуждения вокруг молодой жены Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, после ее высокомерного высказывания о женщинах, использующих подделки известных брендов, вот и певица Юлианна Караулова не удержалась от высказываний.
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