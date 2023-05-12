Депутат Госдумы о конкурсе на пост сити-менеджера Читы: «Щегловой равных нет»

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев во время жилищного форума 12 мая заявил, что считает самым достойным претендентом на пост сити-менеджера Читы зампреда забайкальского правительства Инну Щеглову, передает корреспондент ZAB.