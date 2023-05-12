Депутат Госдумы о конкурсе на пост сити-менеджера Читы: «Щегловой равных нет»

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев во время жилищного форума 12 мая заявил, что считает самым достойным претендентом на пост сити-менеджера Читы зампреда забайкальского правительства Инну Щеглову, передает корреспондент ZAB.
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев во время жилищного форума 12 мая заявил, что считает самым достойным претендентом на пост сити-менеджера Читы зампреда забайкальского правительства Инну Щеглову, передает корреспондент ZAB.
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