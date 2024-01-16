«Госуслуги» перестали открываться на iOS. На Android ситуация немного лучше

Мобильное приложение «Госуслуги» перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS или работает с ограниченной функциональностьюКак сообщает ТАСС, приложение «Госуслуги» не открывается на iPhone — после ввода логина и пароля всплывает сообщение «Неизвестная ошибка с сервера» или «По техническим причинам портал временно недоступен.