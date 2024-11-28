Выручка «Т-Технологии» за 3 квартал возросла более чем вдвое

Совокупная выручка «Т-Технологии» за 3 квартал 2024 г. увеличилась более чем вдвое, составив 264,4 млрд рублей против 128,0 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчетности компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии