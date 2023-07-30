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Слуцкий назвал атаку дронов Украины на Москву и Крым гостерроризмом на фоне все более очевидного провала контрнаступления Киева

Слуцкий назвал атаку дронов Украины на Москву и Крым гостерроризмом на фоне все более очевидного провала контрнаступления Киева

Депутат нижней палаты парламента Российской Федерации Леонид Слуцкий назвал атаку беспилотных летательных аппаратов Украины на Москву и Крымский полуостров государственным терроризмом на фоне все более очевидного провала контрнаступления киевской стороны.

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Евгений Акимов
Лживые лицемеры. ГД РФ признала на официальном уровне управителей УА террористами? Нет. Разговор окончен.
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