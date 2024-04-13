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Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика

Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика

 Вчера 28K прочитали Президент РФ Владимир Путин открывает для Украины возможность достойно выйти из тупика, в котором она оказалась.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Никаких Стамбулов - гнать фашистов от границы до границы и давить.
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11 час.
T
Teodor
Какие договоренности? С кем? Опять хотим получить от дохлого осла уши? Фабрику по производству граблей, по моему, закрыли раз и на всегда.
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5 час.

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