Минтранс Мурманской области советует туристам не ездить в Териберку

АТОР сообщает, что Минтранс Мурманской области просит туристов не посещать Териберку из-за непогоды. «Наблюдаются ухудшения погодных условий на автоподъезде в село Териберка: начинается метель, сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-22 м/с», — говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале ТИЦ Мурманской области.