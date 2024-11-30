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Минтранс Мурманской области советует туристам не ездить в Териберку

Минтранс Мурманской области советует туристам не ездить в Териберку

АТОР сообщает, что Минтранс Мурманской области просит туристов не посещать Териберку из-за непогоды. «Наблюдаются ухудшения погодных условий на автоподъезде в село Териберка: начинается метель, сильный ветер, порывы которого могут достигать 20-22 м/с», — говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале ТИЦ Мурманской области.

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