Трое мужчин забили до смерти собутыльника – им грозит пожизненное заключение

Под суд пойдут трое жителей Новосибирской области, которые запинали до смерти своего знакомого. Трое жителей Баганского района Новосибирской области окажутся на скамье подсудимых по обвинению в убийстве односельчанина – по п.
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